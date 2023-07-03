В Новосибирской области школьникам предъявили обвинение в покушении на убийство одноклассника
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Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СК региона.
Пятнадцатилетнего обвиняемого заключили под стражу, а четырнадцатилетнего посадили под домашний арест.
По данным следствия, ночью, 29 июня, между тремя одноклассниками произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемые избили сверстника, сначала распылив перцовый баллончик, а затем нанеся множество ударов ножом.
Потерпевшего удалось спасти.
Сайт kp.ru сообщил, что причиной покушения на убийство стали денежный долг и девушка.