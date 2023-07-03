В Новосибирской области школьникам предъявили обвинение в покушении на убийство одноклассника

В селе Плотниково Новосибирской области двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершённое группой лиц.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СК региона.

Пятнадцатилетнего обвиняемого заключили под стражу, а четырнадцатилетнего посадили под домашний арест.

По данным следствия, ночью, 29 июня, между тремя одноклассниками произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемые избили сверстника, сначала распылив перцовый баллончик, а затем нанеся множество ударов ножом.

Потерпевшего удалось спасти.

Сайт kp.ru сообщил, что причиной покушения на убийство стали денежный долг и девушка.