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В Новосибирской области школьникам предъявили обвинение в покушении на убийство одноклассника

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В селе Плотниково Новосибирской области двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершённое группой лиц.
В Новосибирской области школьникам предъявили обвинение в покушении на убийство одноклассника
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СК региона.

Пятнадцатилетнего обвиняемого заключили под стражу, а четырнадцатилетнего посадили под домашний арест.

По данным следствия, ночью, 29 июня, между тремя одноклассниками произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемые избили сверстника, сначала распылив перцовый баллончик, а затем нанеся множество ударов ножом.

Потерпевшего удалось спасти.

Сайт kp.ru сообщил, что причиной покушения на убийство стали денежный долг и девушка.

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