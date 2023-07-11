Врач Кулиев допустил, что пострадавшему в Электростали понадобится многоэтапная операция

Врач, реконструктивный хирург Теймур Кулиев в беседе с RT спрогнозировал, как будет проходить восстановление мужчины, которому в подмосковной Электростали срезали скальп из-за цвета волос.

«Это надо видеть площадь раны. Если там волосистая часть оставлена, то можно растянуть эспандерами собственную кожу и потом лоскутом закрыть. Со спины взять, с ягодиц, по разному — с невидимых мест. Это не один этап, это многоэтапная операция. Где-то 4—6 месяцев между каждыми операциями», — объяснил хирург.

Ранее МВД России опубликовало кадры задержания подозреваемых в нападении на мужчину из-за цвета его волос в подмосковной Электростали.

10 июля в подмосковной Электростали двое мужчин срезали молодому человеку скальп из-за цвета волос.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью.