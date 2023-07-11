Девушка пострадавшего из-за цвета волос в Электростали рассказала подробности нападения

Девушка пострадавшего молодого человека, которому в подмосковной Электростали двое мужчин срезали скальп из-за цвета волос, рассказала подробности происшествия.

Об этом она сообщила в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, молодой человек попросил у мужчин сигарету, те, в свою очередь, высказали недовольство его причёской — ирокезом зелёного цвета.

Один из мужчин отошёл на некоторое время, потом вернулся с ножом, передал его другому, после чего тот схватил молодого человека и начал срезать волосы с головы.

«Парень прикрывал шею, он очень боялся, что его убьют. Мужчина дорезал волосы, срезал скальп и начал уходить, напоследок сказав, что, если Юра кому-то что-то расскажет, то его найдут и убьют», — рассказала девушка пострадавшего.

Ранее сообщалось, что, по данным МВД России, второй подозреваемый в нападении задержан.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью.