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Задержан второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за цвета волос

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Второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за цвета его волос в подмосковной Электростали задержан, сообщает МВД России.

«В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее в Электростали возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос.

По данным ведомства, в воскресенье, 9 июля, между двумя мужчинами и молодым человеком начался конфликт из-за цвета волос последнего. 

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