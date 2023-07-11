Врач Сайфуидинова: интенсивный загар может ослабить иммунитет на отдыхе
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В поездке организму нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к новым климатическим условиям. Период акклиматизации может сопровождаться головной болью, тошнотой, повышением температуры, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».
По словам Сайфуидиновой, в первые дни не следует загорать долго.
«Солнце — это достаточно агрессивный фактор, который влияет не только на нашу кожу, но и на организм в целом. После длительного пребывания под прямыми лучами может появится герпес на губе», — предупредила врач.
Она также посоветовала на отдыхе во избежание плохого самочувствия с осторожностью использовать кондиционер, отказаться от употребления местной воды.
Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.