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Врач Сайфуидинова: интенсивный загар может ослабить иммунитет на отдыхе

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Врач-терапевт Юлия Сайфуидинова предупредила, что во время отпуска есть риск заболеть. Этому могут способствовать разные причины: резкая смена климата, интенсивный загар и другие.
Врач Сайфуидинова: интенсивный загар может ослабить иммунитет на отдыхе
  • Gettyimages.ru

В поездке организму нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к новым климатическим условиям. Период акклиматизации может сопровождаться головной болью, тошнотой, повышением температуры, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

По словам Сайфуидиновой, в первые дни не следует загорать долго.

«Солнце — это достаточно агрессивный фактор, который влияет не только на нашу кожу, но и на организм в целом. После длительного пребывания под прямыми лучами может появится герпес на губе», — предупредила врач.

Она также посоветовала на отдыхе во избежание плохого самочувствия с осторожностью использовать кондиционер, отказаться от употребления местной воды.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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