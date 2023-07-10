Узнать больше

Московские врачи спасают съевшую ядовитый гриб двухлетнюю девочку

Короткая ссылка
Двухлетняя девочка из Москвы во время прогулки в Хорошёвском районе съела неизвестный ядовитый гриб. Сейчас врачи помогают ребёнку справиться с отравлением.
Московские врачи спасают съевшую ядовитый гриб двухлетнюю девочку
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что девочка съел гриб, когда её мать отвлеклась на пару минут. Семья не обращалась за медицинской помощью до утра, пока ребёнку не стало плохо.

Впоследствии девочку доставили в токсикологическое отделение с признаками отравления растительным ядом.

Также утверждается, что специальные службы начали проверку семьи.

Ранее ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, как найти грибы и отличить лисичек от поганки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить