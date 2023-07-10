Московские врачи спасают съевшую ядовитый гриб двухлетнюю девочку
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- © Баранов Владимир
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девочка съел гриб, когда её мать отвлеклась на пару минут. Семья не обращалась за медицинской помощью до утра, пока ребёнку не стало плохо.
Впоследствии девочку доставили в токсикологическое отделение с признаками отравления растительным ядом.
Также утверждается, что специальные службы начали проверку семьи.
Ранее ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, как найти грибы и отличить лисичек от поганки.