Московские врачи спасают съевшую ядовитый гриб двухлетнюю девочку

Двухлетняя девочка из Москвы во время прогулки в Хорошёвском районе съела неизвестный ядовитый гриб. Сейчас врачи помогают ребёнку справиться с отравлением.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что девочка съел гриб, когда её мать отвлеклась на пару минут. Семья не обращалась за медицинской помощью до утра, пока ребёнку не стало плохо.

Впоследствии девочку доставили в токсикологическое отделение с признаками отравления растительным ядом.

Также утверждается, что специальные службы начали проверку семьи.

Ранее ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, как найти грибы и отличить лисичек от поганки.