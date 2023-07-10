Стоматолог Тумашевич: из-за нехватки витамина D имплант может не прижиться
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«Поставили имплантат — он три-пять месяцев простоял, как поставили коронки — через год ушло. Начинались проблемы с момента установки коронки. Начинаешь смотреть анализы — у человека нет возможности регенерировать. Потому что кость должна нарастать на имплантат, а у него витамин D на нуле», — объяснил врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее врач-стоматолог, ортопед АО «Медицина» Александр Корольков в беседе с РИАМО выразил сомнения в безопасности метода «выращивания зубов», разработанного японскими учёными. По его словам, данный способ предполагает вмешательство в генную структуру человека.