Стоматолог Тумашевич: из-за нехватки витамина D имплант может не прижиться

Врач-стоматолог Артур Тумашевич рассказал, что кость не может нарасти на зубной имплант при нехватке витамина D. Это может привести к его отторжению.

«Поставили имплантат — он три-пять месяцев простоял, как поставили коронки — через год ушло. Начинались проблемы с момента установки коронки. Начинаешь смотреть анализы — у человека нет возможности регенерировать. Потому что кость должна нарастать на имплантат, а у него витамин D на нуле», — объяснил врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее врач-стоматолог, ортопед АО «Медицина» Александр Корольков в беседе с РИАМО выразил сомнения в безопасности метода «выращивания зубов», разработанного японскими учёными. По его словам, данный способ предполагает вмешательство в генную структуру человека.