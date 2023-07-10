В России могут вдвое повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что в настоящее время ведомство уже представило законопроект об увеличении МРОТ. С 1 января следующего года он должен составить до 19 242 руб.
«Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума», — говорится в статье.
По данным газеты, для увеличения МРОТ вдвое к указанному сроку потребуется около 2,4 трлн рублей.
Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.
Также сообщалось, что повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что рост реальных зарплат за четыре месяца составил 4,2%.