Минтруд России: повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников, заявили в пресс-службе Минтруда России.

«Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, из внебюджетного сектора выделят 47,4 млрд рублей.

Минтруд России ранее предложил повысить уровень МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ приведёт к росту доходов бюджета всех уровней.