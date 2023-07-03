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Минтруд России: повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников, заявили в пресс-службе Минтруда России.
Минтруд России: повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн работников
  • РИА Новости

«Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, из внебюджетного сектора выделят 47,4 млрд рублей.

Минтруд России ранее предложил повысить уровень МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ приведёт к росту доходов бюджета всех уровней.

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