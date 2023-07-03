Минтруд России подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года
- РИА Новости
«По поручению президента ведётся последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля», — цитирует главу ведомства Антона Котякова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличат на 18,5%.
Он добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться вдвое.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ приведёт к росту доходов бюджета всех уровней.