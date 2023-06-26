Голикова: повышение МРОТ приведёт к росту доходов бюджета всех уровней

Повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года приведёт к росту доходов бюджета всех уровней.

Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что решение проиндексировать МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% влечёт за собой дополнительные расходы для бюджетного сектора.

«Но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», — заявила Голикова.

Ранее Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличат на 18,5%.

Он добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться вдвое.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что увеличение МРОТ повысит покупательскую способность населения.