Голикова: повышение МРОТ приведёт к росту доходов бюджета всех уровней
- РИА Новости
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Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она отметила, что решение проиндексировать МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% влечёт за собой дополнительные расходы для бюджетного сектора.
«Но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», — заявила Голикова.
Ранее Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличат на 18,5%.
Он добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться вдвое.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что увеличение МРОТ повысит покупательскую способность населения.