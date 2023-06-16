Депутат Бессараб: увеличение МРОТ повысит покупательскую способность населения

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличат на 18,5%.

Парламентарий рассказала, что президент ещё на оглашении послания Федеральному собранию отметил необходимость опережающего темпа роста такого значимого показателя как МРОТ.

«У нас были планы по увеличению на 8,5%, президентом принято решение ещё на 10% увеличить. Таким образом, в 2024 году МРОТ вырастет на 18,5%. Это существенный рост, это потребует значимых изменений в положении об оплате труда, но, безусловно, это повысит покупательскую способность населения», — подчеркнула Бессараб.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличат на 18,5%.

Также он заявил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться вдвое.