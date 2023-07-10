Около трети российских мужчин готовы уйти в декрет

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и узнал, готовы ли мужчины уйти в декрет вместо жены. Так, согласно результатам опроса, которые имеются в распоряжении RT, среди отцов на такой шаг готовы пойти чуть менее трети (29%) респондентов.

Также исследование показало, что каждый третий опрошенный (33%) положительно относится к тому, что в декрет уходит отец ребёнка. 61% допускает декрет отца в исключительных случаях, а 6% респондентов относятся к этому негативно.

Каждый второй опрошенный пользователь сервиса «Работа.ру» отметил, что отпуск по уходу за ребёнком должна брать мать.

Ещё 32% считают, что в декрет должен уходить тот член семьи, у кого меньший доход. 12% респондентов поддерживают идею брать декрет по очереди.

В целом россияне полагают, что можно успешно совмещать работу и заботу о семье: 24% респондентов ответили, что работа совсем не мешает заниматься семьёй, а 62% отметили, что иногда бывает сложно соблюсти баланс. Однако 14% участников опроса категорически не согласны с тем, что можно совмещать работу и семью.

Женщины чаще мужчин отмечают сложности, с которыми можно столкнуться при совмещении работы и семьи, — 66% и 56% соответственно.

Всего в исследовании приняли участие 2,8 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

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