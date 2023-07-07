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Невролог Минздрава Мартынов: заражение менингитом через посылки исключено

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Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов опроверг информацию о распространении менингита через посылки OZON.
Невролог Минздрава Мартынов: заражение менингитом через посылки исключено
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает URA.RU.

«Этого не может быть. Данная инфекция крайне восприимчива к внешним раздражителям, поэтому заражение через посылки исключено», — отметил врач.

Утверждается, что Роспотребнадзор также уверил, что риск заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON полностью отсутствует, потому что возбудитель заболевания неустойчивый и остаётся жизнеспособным короткое время.

5 июля стало известно, что в Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.

Позднее НСН со ссылкой на Минздрав региона сообщила, что число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников OZON в Екатеринбурге возросло до восьми.

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