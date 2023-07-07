Невролог Минздрава Мартынов: заражение менингитом через посылки исключено
- Gettyimages.ru
- © RUNSTUDIO
Об этом сообщает URA.RU.
«Этого не может быть. Данная инфекция крайне восприимчива к внешним раздражителям, поэтому заражение через посылки исключено», — отметил врач.
Утверждается, что Роспотребнадзор также уверил, что риск заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON полностью отсутствует, потому что возбудитель заболевания неустойчивый и остаётся жизнеспособным короткое время.
5 июля стало известно, что в Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.
Позднее НСН со ссылкой на Минздрав региона сообщила, что число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников OZON в Екатеринбурге возросло до восьми.