В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом предупреждением об их вреде

Нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева выступила с обращением (есть в распоряжении RT) к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предложила маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, по такому же принципу, как и пачки сигарет. По её словам, необходимо размещать надпись на упаковке, предупреждающую потребителя о влиянии такой продукции на его здоровье.

Писарева отметила, что борьба за сохранение населения, здоровье и благополучие людей — одна из целей, обозначенных в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Но, к сожалению, для некоторых производителей питания важнее достижение финансовых показателей и личное обогащение, нежели здоровье граждан, подчеркнула специалист.

По её словам, существует множество исследований и заключений экспертов, которые доказывают вред пальмового масла.

«В рамках подготовки изменений в законодательство прошу Вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям», — говорится в тексте обращения.

Нутрициолог предположила, что это наряду с введённой ответственностью может заставить задуматься производителей и как минимум снизить количество используемого суррогата.

При этом потребители должны знать о последствиях употребления такой продукции для их здоровья, заключила Писарева.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при производстве продуктов питания.

Также спикер нижней палаты российского парламента предложил срочно подготовить изменения в законодательство. Он отметил, что таким образом все будут осознавать ответственность за добавление говяжьего жира вместо молока или пальмового масла вместо растительного.