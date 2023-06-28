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Володин предложил ввести наказание за использование пальмового масла в продуктах

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при производстве продуктов питания.
Володин предложил ввести наказание за использование пальмового масла в продуктах
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время пленарного заседания Госдумы. Его слова приводит ТАСС.

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители», — заявил Володин, отметив, что последние несут вред здоровью.

Также спикер нижней палаты российского парламента предложил срочно подготовить изменения в законодательство. Он отметил, что таким образом все будут понимать об ответственности за добавление говяжьего жира вместо молока или пальмового масла вместо растительного.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.

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