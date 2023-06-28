Володин предложил ввести наказание за использование пальмового масла в продуктах

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при производстве продуктов питания.

Об этом он сказал во время пленарного заседания Госдумы. Его слова приводит ТАСС.

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители», — заявил Володин, отметив, что последние несут вред здоровью.

Также спикер нижней палаты российского парламента предложил срочно подготовить изменения в законодательство. Он отметил, что таким образом все будут понимать об ответственности за добавление говяжьего жира вместо молока или пальмового масла вместо растительного.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.