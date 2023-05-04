В Госдуму внесли проект об ответственности за нарушения при использовании биометрии

В Госдуму внесли проект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных. Документ внесён председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций.

Об этом информирует пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что за нарушения при использовании биометрии будет грозить штраф в размере от 6 до 10 тыс. рублей.

Для должностных лиц штраф составит от 100 до 300 тыс. рублей, для юридических — до 700 тыс. рублей.

При этом за повторное нарушение максимальный штраф будет составлять до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 1 млн рублей, для юридических лиц — до 1,5 млн рублей.

«Одновременно до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных», — заявили в нижней палате парламента.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принудительный сбор биометрии и дискриминацию в отношении тех, кто от неё отказался.