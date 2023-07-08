Врач Кудашев назвал катание на электросамокате самым травмоопасным летним увлечением

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев в беседе с RT рассказал, что чаще всего летом люди получают травмы во время катания на электросамокате. Причём, по его словам, пострадать могут как и сами катающиеся, так и пешеходы.

«Во-первых, люди не используют амуницию. Во-вторых, скорость катания очень высокая, а навыками управлять таким девайсом на высокой скорости обладают очень немногие. Кроме того, люди часто катаются на электросамокате в неположенном для этого месте, поэтому возрастает риск травмировать пешеходов», — рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, получить травму можно и во время обычного отдыха с шашлыками у реки или озера — например, ожоги и порезы.

Собеседник RT также отметил, что травмы, которые люди получают летом можно разделить на три группы: открытые повреждения кожи (ожоги, порезы), повреждение конечностей (ушибы, повреждения связок, переломы) и повреждения головы (черепно-мозговые травмы различной степени тяжести).

«Повреждения конечностей и головы чаще связаны с занятиями спортом. Чтобы такого не случилось, важно помнить о необходимости разминки, даже если вы занимаетесь спортом на бытовом уровне: вышли поиграть в футбол, волейбол или решили пробежаться. Мышцы, связки, кости нужно обязательно готовить к нагрузкам. Кроме того, нужно всегда носить защитную амуницию: наколенники, шлем, брейсы на голеностопы», — объяснил Кудашев.

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