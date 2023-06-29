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Эксперт по выживанию Гегельский: для плавания пляжная зона наиболее безопасна

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Ангелина Шурпина
Эксперт по выживанию Олег Гегельский в беседе с RT рассказал о том, почему с точки зрения безопасности необходимо плавать вдоль пляжа.
Эксперт по выживанию Гегельский: для плавания пляжная зона наиболее безопасна
  • Gettyimages.ru
  • © EMILI_VISION

Как отметил специалист, чем ближе к пляжу — тем понятнее и известнее местность.

Он подчеркнул, что пляжные сектора обычно «хорошо санированы и обработаны», а на дне нет никаких неожиданностей, например частей арматуры, нагромождений камней.

Пляжную зону Гегельский назвал «наиболее безопасной для плавания».

«Каждый пляж снабжён спасательными пунктами и спасательной вышкой, и случись что, чем быстрее до пострадавшего доберётся спасатель, тем выше вероятность того, что будет оказана своевременная помощь. Даже при суперскорости любому спасателю необходимо время, чтобы достичь места происшествия. Соответственно, пока спасатель добрался, пострадавший ушёл под воду, под водой его ещё нужно найти, и если удалось быстро найти, то шанс на выживание ещё есть. Быстрая прямая досягаемость — залог быстрого спасения в случае внештатной ситуации», — объяснил собеседник RT.

Ранее инспектор Александр Кажуров в беседе с НСН назвал безопасные для купания пляжи в Москве.

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