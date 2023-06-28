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Спасатель Аршакян предупредил об опасности купания в песчаных карьерах

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Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян заявил, что самыми опасными для купания являются песчаные карьеры.
Спасатель Аршакян предупредил об опасности купания в песчаных карьерах
  • Gettyimages.ru

«Есть песчаные карьеры, лесные озёра, пруды. Гибель в основном происходит в местах, которые не отведены для купания. Хотелось бы, чтобы на местах на это больше обратили внимания. Песчаные карьеры — это очень опасно, там резко глубина может достигать 12 м», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, также нельзя оставлять детей одних у воды.

Ранее петербургский спасатель Любовь Кулакова рассказала, как обеспечить безопасность детей у водоёмов.

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