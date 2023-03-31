Спасатель Кулакова призвала не оставлять детей у водоёмов без присмотра

Петербургский спасатель Любовь Кулакова рассказала, как обеспечить безопасность детей у водоёмов. В частности, она посоветовала не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

«Потому что ребёнок плюс вода — это часто, к сожалению, трагичный исход», — заявила Кулакова в беседе с «Невскими новостями».

По её словам, у детей нет страха, нет понимания, что безопасно, а что нет.

Как отметила эксперт, ребёнок должен знать, что выходить на лёд без взрослых категорически нельзя.

Ранее заслуженный спасатель, член Общественной палаты России Сергей Щетинин рассказал, что нужно делать, если человек оказался на отколовшейся льдине.