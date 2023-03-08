Спасатель Щетинин перечислил правила безопасности на отколовшейся льдине

Заслуженный спасатель, член Общественной палаты России Сергей Щетинин рассказал, что нужно делать, если человек оказался на отколовшейся льдине.

«Если попали в такую ситуацию, нужно телефон 112 набирать, если не знаете этот телефон — близким родственникам сообщить. Безусловно, не подходить к краю льдины, находиться где-нибудь посередине, желательно не стоять, а занять как можно большую площадь на льдине», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, зимнюю рыбалку или отдых у водоёма в холодное время года стоит планировать заранее, а на месте необходимо обращать внимание на погодные факторы.

«Естественно, наблюдать за тем, что происходит вокруг, если уже находитесь там: это резкое изменение ветра, резкое повышение температуры и время астрономическое — в какой месяц весны, на какой широте вы находитесь», — добавил Щетинин.

В феврале сообщалось, что спасатели призвали рыбаков не выезжать на нестабильный лёд в бухте Нагаева в Магадане.