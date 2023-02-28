Спасатели призвали магаданских рыбаков не выезжать на нестабильный лёд
- РИА Новости
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Об этом сообщает ОТР.
Как рассказали в МЧС, трещины на льду могли образоваться из-за движения судов.
Сезон подлёдного лова в магаданских бухтах продолжается до середины апреля, но иногда во время оттепелей лёд ломается раньше.
В настоящее время спасатели проводят с рыбаками беседы и просят их не отъезжать далеко от берега.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.