Спасатели призвали магаданских рыбаков не выезжать на нестабильный лёд

Спасатели призвали рыбаков не выезжать на нестабильный лёд в бухте Нагаева в Магадане.

Об этом сообщает ОТР.

Как рассказали в МЧС, трещины на льду могли образоваться из-за движения судов.

Сезон подлёдного лова в магаданских бухтах продолжается до середины апреля, но иногда во время оттепелей лёд ломается раньше.

В настоящее время спасатели проводят с рыбаками беседы и просят их не отъезжать далеко от берега.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.