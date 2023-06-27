Эксперт по выживанию Гегельский посоветовал прятаться в закрытых помещениях в грозу

Эксперт по выживанию Олег Гегельский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что на овощной базе Краснодара от удара молнии в голову погиб мужчина.

«Как только увидел ролик, детально изучил. Я предполагал, что молния может наносить удары по предметам, которые находятся выше, по металлическим (конструкциям. — RT), но мы видим абсолютно диаметрально противоположное явление. Рядом находится целая куча металлических конструкций, молния бьёт в человека... Начиная с этого момента и на всю оставшуюся жизнь я буду рекомендовать людям в таких условиях прятаться в закрытые помещения... Это должен быть закрытый контур без прямого доступа для лидера молнии — щупальца, которым молния находит объект для удара», — пояснил эксперт.

Гегельский рассказал, что попадал в грозу в горах, отметив, что в этот момент человек ощущает абсолютную беззащитность.

«Находишься на каком-нибудь каменном плато, молнии с шипением втыкаются в землю в 10—20 метрах от тебя. Ты видишь точки входа, видишь, как поднимается пар, и понимаешь, что следующая придёт в тебя. И даже если ты ляжешь, всё равно будешь находиться выше плоскости камней... И теперь получается, что, даже если рекомендовать прятаться где-то в низинах, — на 100% это вопрос безопасности не решает», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре мужчина погиб от удара молнии в голову.