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Врач Кабаненко: леденцы или долька лимона помогут при укачивании

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Врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента Екатерина Кабаненко рассказала, как можно бороться с неприятными симптомами при укачивании в транспорте.
Врач Кабаненко: леденцы или долька лимона помогут при укачивании
  • Gettyimages.ru

Важно не только тренировать вестибулярный аппарат, но и соблюдать определённые правила до поездки, сообщила специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Не наедайтесь перед дорогой. За два часа можно перекусить кашей, салатом. Так нагрузка на ЖКТ будет меньше, а значит, не будет риска тошноты, рвоты», — сказала Кабаненко.

Она также объяснила, что не стоит во время движения транспорта читать или смотреть в экран гаджетов — это увеличивает нагрузку на глаза, вестибулярный аппарат и провоцирует укачивание.

Во время поездки можно рассасывать леденец, жевать жвачку, употреблять кислые продукты в умеренных количествах, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты, заключила врач.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.

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