Треть россиян заявили о желании поменять работу из-за её вреда для здоровья
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Об этом сообщают «Известия».
Согласно исследованию, отпуск — самый популярный способ решить проблемы со здоровьем, вызванные работой, для 55% респондентов. Для решения этих проблем респонденты принимают БАДы/витамины (39%), лекарственные препараты (25%), занимаются спортом (37%) и проходят диспансеризацию (14%).
Исследование также показало, что 52% россиян иногда нуждаются в медицинской помощи в связи с работой.
47% респондентов могут воспользоваться услугами добровольного медицинского страхования (ДМС), причём 25% из них получают частичную компенсацию от работодателя, а 22% — полную.
Ранее, по сообщению НСН, ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего боятся высоты и змей.