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Треть россиян заявили о желании поменять работу из-за её вреда для здоровья

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Данные опроса СК «Росгосстрах» и «Зарплаты.ру» показали, что больше половины опрошенных считают, что их работа негативно отражается на здоровье, а треть россиян планируют поменять работу из-за её вреда для здоровья.
Треть россиян заявили о желании поменять работу из-за её вреда для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом сообщают «Известия».

Согласно исследованию, отпуск — самый популярный способ решить проблемы со здоровьем, вызванные работой, для 55% респондентов. Для решения этих проблем респонденты принимают БАДы/витамины (39%), лекарственные препараты (25%), занимаются спортом (37%) и проходят диспансеризацию (14%).

Исследование также показало, что 52% россиян иногда нуждаются в медицинской помощи в связи с работой.

47% респондентов могут воспользоваться услугами добровольного медицинского страхования (ДМС), причём 25% из них получают частичную компенсацию от работодателя, а 22% — полную.

Ранее, по сообщению НСН, ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего боятся высоты и змей.

 

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