Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В.Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.