Москалькова обратилась в СК Чечни и прокуратуру в связи с избиением журналистки Милашиной

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.
Москалькова обратилась в СК Чечни и прокуратуру в связи с избиением журналистки Милашиной
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Москалькова сообщила, что получила информацию об избиении журналистки и адвоката в аэропорту.

«Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы. Я направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокурору Чеченской Республики», — сказала омбудсмен РИА Новости.

По словам Москальковой, она обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву с просьбой оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить ей безопасность. 

В апреле сообщалось, что неизвестный избил американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро.

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