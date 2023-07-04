Москалькова обратилась в СК Чечни и прокуратуру в связи с избиением журналистки Милашиной

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.

Москалькова сообщила, что получила информацию об избиении журналистки и адвоката в аэропорту.

«Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы. Я направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокурору Чеченской Республики», — сказала омбудсмен РИА Новости.

По словам Москальковой, она обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву с просьбой оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить ей безопасность.

В апреле сообщалось, что неизвестный избил американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро.