РИА Новости: в московском метро неизвестный избил американского журналиста Дугана

Короткая ссылка
Неизвестный избил американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости: в московском метро неизвестный избил американского журналиста Дугана
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в минувшую субботу в вагоне поезда на станции «Тверская».

«В ходе конфликта злоумышленник ударил Дугана. У пострадавшего диагностировали ушибы», — сказал собеседник агентства.

Сам Дуган заявил, что до происшествия никогда не видел этого человека.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина в метро Москвы предложил семейной паре сфотографироваться, но получил отказ. После этого он достал нож и начал угрожать убийством.

Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить