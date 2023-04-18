РИА Новости: в московском метро неизвестный избил американского журналиста Дугана

Неизвестный избил американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в минувшую субботу в вагоне поезда на станции «Тверская».

«В ходе конфликта злоумышленник ударил Дугана. У пострадавшего диагностировали ушибы», — сказал собеседник агентства.

Сам Дуган заявил, что до происшествия никогда не видел этого человека.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина в метро Москвы предложил семейной паре сфотографироваться, но получил отказ. После этого он достал нож и начал угрожать убийством.

Возбуждено уголовное дело.