РИА Новости: в московском метро неизвестный избил американского журналиста Дугана
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Отмечается, что инцидент произошёл ещё в минувшую субботу в вагоне поезда на станции «Тверская».
«В ходе конфликта злоумышленник ударил Дугана. У пострадавшего диагностировали ушибы», — сказал собеседник агентства.
Сам Дуган заявил, что до происшествия никогда не видел этого человека.
Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина в метро Москвы предложил семейной паре сфотографироваться, но получил отказ. После этого он достал нож и начал угрожать убийством.
Возбуждено уголовное дело.