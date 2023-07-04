Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и Немова

Журналистка Елена Милашина получила переломы пальцев рук и травму головы, адвокат Александр Немов — ножевое ранение при нападении в Чечне, заявил омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

«У Елены переломы пальцев на руке, травма головы, она также жалуется на боли в спине. У Алексея — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины», — сказал он РИА Новости.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.