Песков: Путину доложили о ситуации с нападением на журналистку Милашину и адвоката Немова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

«Разумеется, президенту доложено», — сказал Песков.

Он отметил, что данным вопросом уже занимается уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По его словам, в этой ситуации требуется проверка и проведение следственных действий.

Представитель Кремля назвал произошедшее очень серьёзным нападением и добавил, что требуются «достаточно энергичные меры».

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев, журналистке в больнице Беслана проводят обследование, у неё многочисленные переломы. У адвоката также диагностированы переломы и ножевое ранение, добавил омбудсмен.