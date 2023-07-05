Врач Маскин: после укуса клеща у человека может развиться аллергия на красное мясо

Главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал в беседе с RT, что после укуса клеща может развиться аллергическая реакция на продукты животного происхождения. По его словам, чаще это красное мясо, но возможна реакция на мясо птицы, яйца, молочные продукты, блюда с желатином.

«Это не шутка и не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — рассказал врач.

Он пояснил, что синдром альфа-гал развивается после укуса клеща Amblyomma americanum, которого прозвали Lone Star («одинокая звезда») за белое пятнышко на спине.

«Но есть данные о том, что болезнь может распространяться клещами других видов. В слюне клещей, помимо других возбудителей инфекций, может содержаться бактерия, вырабатывающая специфический фермент — α-Galactosidase, или α-Gal (альфа-гал). В организме здоровых людей такой бактерии нет — а значит, её фермент чужероден для иммунитета», — добавил эксперт.

Когда клещ кусает человека, фермент бактерии попадает в кровоток, а иммунитет начинает борьбу с ним — вырабатывает антитела IgE к α-Gal, заявил врач.

«В следующий раз, когда в организм попадет α-Gal, запустится каскад реакций, приводящих к выработке медиатора воспаления гистамина и внешним симптомам аллергии. Поскольку фермент α-Galactosidase — компонент многих животных белков, то аллергическая реакция (проявления синдрома альфа-гал) возникает у людей через один — три часа после употребления в пищу продуктов животного происхождения. Чаще это красное мясо, но возможна реакция на мясо птицы, яйца, молочные продукты, блюда с желатином», — предупредил собеседник RT.

Симптомы аллергии на мясо: крапивница, отёк горла или языка, боль в животе и тошнота, в тяжёлых случаях — анафилаксия, объяснил Маскин.

«При проявлениях аллергии стоит обратиться к врачу, чтобы точно выявить причину и получить назначения. Синдром альфа-гал можно подтвердить по анализу крови на антитела IgE к α-Gal. Аллергия на мясо не лечится. Пациентам рекомендуют отказаться от пищи животного происхождения или существенно ограничить её употребление, а также принимать антигистаминные препараты, чтобы улучшить самочувствие и избежать анафилактических реакций», — заключил специалист.

Ранее заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев сообщил RT, что мужчины более подвержены онкологическим заболеваниям трахеи, бронхов и лёгкого, а женщины — раку молочной железы.