Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус, постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю абзацы второй — шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»… признать утратившими силу», — говорится в документе.

Уровень охвата исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 определялся, исходя из активности эпидемического процесса в регионе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.