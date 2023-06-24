Попова рассказала об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об оптимистичном сценарии ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Нельзя исключать, что со временем вирус станет сезонным заболеванием, схожим по своему течению с гриппом и ОРВИ. Такой вариант развития событий в целом можно назвать оптимистичным», — рассказала она в интервью РИА Новости.

Вместе с этим Попова подчеркнула, хоть статус чрезвычайной ситуации международного значения из-за коронавируса был отменён, инфекция продолжает сохранять опасность для здоровья людей во всём мире. В частности, всё ещё есть риск появления новых вариантов болезни.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.