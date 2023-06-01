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Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году в 1,6 трлн рублей

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В Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.
Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году в 1,6 трлн рублей
  • РИА Новости

«Суммарный экономический ущерб РФ от COVID-19 в 2022 г. составил не менее 1,6 трлн рублей», — говорится в докладе ведомства.

Под экономическим ущербом подразумеваются прямые медрасходы, непрямые потери экономики и потери рабочего времени при летальном исходе пациентов, находящихся в трудоспособном возрасте.

«Экономические потери государства от COVID-19 в 2022 году могли быть существенно выше. Снижение экономического ущерба было обеспечено за счёт использования тест-систем на основе метода ПЦР», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 20% за неделю.

Отмечается, что преобладающими остаются варианты штамма «омикрон».

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