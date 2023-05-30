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Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 20% за неделю

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Заболеваемость коронавирусом снизилась в России почти на 20% за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 20% за неделю
  • РИА Новости

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тыс. случаев», — говорится в заявлении.

Отмечается, что преобладающими остаются варианты штамма «омикрон».

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что постковидный синдром — это аутоиммунное состояние.

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