Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 20% за неделю

Заболеваемость коронавирусом снизилась в России почти на 20% за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

РИА Новости

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тыс. случаев», — говорится в заявлении. Отмечается, что преобладающими остаются варианты штамма «омикрон». Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв в беседе с Общественной службой новостей напомнил, что постковидный синдром — это аутоиммунное состояние.