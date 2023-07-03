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Диетолог Мухина назвала воду с лимоном действенным напитком для разжижения крови

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что некоторые напитки способствуют снижению вязкости крови.
Диетолог Мухина назвала воду с лимоном действенным напитком для разжижения крови
  • Gettyimages.ru

Один из таких напитков — вода с лимоном, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«Для разжижения крови также подойдёт и вода с мёдом. В мёде содержится большое количество салицилатов. Это такой натуральный аспирин, который может снижать вязкость крови», — объяснила Мухина.

По её словам, для снижения вязкости крови можно также употреблять водный настой на чесноке или ореховое молоко.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.

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