Диетолог Мухина назвала воду с лимоном действенным напитком для разжижения крови
- Gettyimages.ru
Один из таких напитков — вода с лимоном, сообщила она в беседе с «Москвой 24».
«Для разжижения крови также подойдёт и вода с мёдом. В мёде содержится большое количество салицилатов. Это такой натуральный аспирин, который может снижать вязкость крови», — объяснила Мухина.
По её словам, для снижения вязкости крови можно также употреблять водный настой на чесноке или ореховое молоко.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.