Роспотребнадзор: число отравившихся в ресторане в Петербурге возросло до 95
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Как пишет РИА Новости, ранее были зафиксированы 50 случаев острой кишечной инфекции после посещения ресторана Grand Bianco.
Отмечается, что в это время в ресторане проходили банкеты для выпускников шести школ и их родителей.
«От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco... пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
26 июня прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в ресторане Петербурга.