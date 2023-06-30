Роспотребнадзор: число отравившихся в ресторане в Петербурге возросло до 95

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что число отравившихся в ресторане в центре города достигло 95 человек, включая 76 детей.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как пишет РИА Новости, ранее были зафиксированы 50 случаев острой кишечной инфекции после посещения ресторана Grand Bianco.

Отмечается, что в это время в ресторане проходили банкеты для выпускников шести школ и их родителей.

«От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco... пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

26 июня прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в ресторане Петербурга.