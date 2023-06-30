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Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве

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Опекуншу шестилетнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге, обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.
Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СК России по региону.

По данным следствия, женщина в течение нескольких месяцев после смерти ребёнка продолжала получать на него выплаты.  

«По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение... Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Следователи задержали приёмную мать мальчика.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в связи со смертью мальчика будет проведена служебная проверка местных органов опеки.

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