Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве
- РИА Новости
Об этом сообщили в СК России по региону.
По данным следствия, женщина в течение нескольких месяцев после смерти ребёнка продолжала получать на него выплаты.
«По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение... Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.
Следователи задержали приёмную мать мальчика.
Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в связи со смертью мальчика будет проведена служебная проверка местных органов опеки.