Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве

Опекуншу шестилетнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге, обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.

Об этом сообщили в СК России по региону.

По данным следствия, женщина в течение нескольких месяцев после смерти ребёнка продолжала получать на него выплаты.

«По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение... Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Следователи задержали приёмную мать мальчика.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в связи со смертью мальчика будет проведена служебная проверка местных органов опеки.