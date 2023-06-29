В Екатеринбурге проверят органы соцопеки из-за смерти шестилетнего мальчика

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что из-за смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге будет проведена служебная проверка местных органов опеки.

«Министром социальной политики Свердловской области назначена служебная проверка в управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, и ряда других подведомственных структур», — цитирует заявление департамента URA.RU.

По итогам проверки будет дана оценка тому, как велась работа органами опеки и осуществлялась ли она лишь формально.

Ранее сообщалось, что следователи задержали приёмную мать шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге трое суток назад. Позднее стало известно, что пропавший ребёнок обнаружен мёртвым, его смерть наступила несколько месяцев назад.