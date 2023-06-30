Специалист Мощагина: температура воздуха в рабочем помещении не должна превышать +28 °С

Руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина в беседе с RT рассказала, какие нормы трудового графика существуют при жаркой погоде и имеет ли право сотрудник требовать сокращения рабочего дня в такой период.

Как отметила специалист, когда речь заходит о возможности сокращения рабочего дня в жару, часто в качестве аргумента используются нормы Роспотребнадзора.

Она напомнила, что если температура воздуха в рабочем помещении повышается до +28,5 °С, то рабочий день должен быть сокращён на час. Если до +29 °С и +30,5 °С, то на два и на четыре часа соответственно, объяснила эксперт.

«Если воздух прогревается до +32,5 °С, работать в таком помещении опасно и нежелательно. Это касается температуры внутри офиса. Если на улице +36 °С, а в вашем кабинете +25 °С, ни о каком сокращении рабочего времени речи не идёт», — рассказала Мощагина.

При этом она уточнила, что это «не требования законодательства, а рекомендации».

«Однако работодатель в обязательном порядке должен соблюдать СанПиН, согласно которым температура воздуха в рабочем помещении не должна превышать +28 °С. Чаще всего работодатель просто устанавливает необходимое климатическое оборудование, снабжает коллектив прохладной питьевой водой или пересматривает рабочий график», — объяснила Мощагина.

Специалист подчеркнула, что требовать сокращения трудового дня можно в том случае, если на рабочем месте температура выше +28 °С, «а работодатель не собирается решать проблему».

«При несоблюдении работодателем СанПиН нужно писать служебную записку на имя руководства и заявление в трудовую инспекцию, если записка останется без внимания. Работодателю грозит крупный денежный штраф за ненадлежащие условия труда», — добавила Мощагина.

Если работодатель сокращает сотруднику рабочие часы по своей инициативе, то, по словам собеседницы RT, это будет считаться простоем и оплачивается из расчёта 2/3 оклада или тарифной ставки.

Она также рекомендовала «зафиксировать данные изменения в рабочем графике отдельным приказом о простое».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать рекомендации для российских работодателей для перевода коллектива или его части (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.