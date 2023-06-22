Депутат Госдумы Милонов предложил переводить ряд сотрудников на удалёнку во время жары

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать рекомендации для российских работодателей для перевода коллектива или его части (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.

Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как напомнил Милонов, в последние годы на российском рынке труда произошло успешное внедрение новых форм работы сотрудников. Прежде всего это различные формы удалённой и частично удалённой работы, добавил парламентарий.

При этом в связи с отменой основных коронавирусных санитарных ограничений большинство работодателей вернулись к традиционной системе организации рабочего времени сотрудников, подчеркнул он.

Между тем, по словам собеседника RT, жаркая и удушливая летняя погода может влиять на здоровье не меньше, чем коронавирус.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — говорится в обращении.

Ранее Милонов предложил обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности.