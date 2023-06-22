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Депутат Госдумы Милонов предложил переводить ряд сотрудников на удалёнку во время жары

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать рекомендации для российских работодателей для перевода коллектива или его части (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму работы в жаркую и засушливую погоду.
Депутат Госдумы Милонов предложил переводить ряд сотрудников на удалёнку во время жары
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как напомнил Милонов, в последние годы на российском рынке труда произошло успешное внедрение новых форм работы сотрудников. Прежде всего это различные формы удалённой и частично удалённой работы, добавил парламентарий.

При этом в связи с отменой основных коронавирусных санитарных ограничений большинство работодателей вернулись к традиционной системе организации рабочего времени сотрудников, подчеркнул он.

Между тем, по словам собеседника RT, жаркая и удушливая летняя погода может влиять на здоровье не меньше, чем коронавирус.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — говорится в обращении.

Ранее Милонов предложил обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности.

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