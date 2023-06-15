Милонов призвал обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

Как объяснил собеседник RT, многие россияне часто идут получать знания к сомнительным лекторам или блогерам, не имеющим каких-либо разрешений и лицензий на осуществление преподавательской деятельности.

«Итогом такого обучения, как правило, являются безвозвратно потраченные деньги и время. Подобные «специалисты» зачастую учат астрологии, хиромантии, народной медицине, гомеопатии, методам быстрого заработка, супердоходному бизнесу», — добавил он.

Во многих случаях, по словам Милонова, такие «гуру» являются причиной несчастных случаев, запущенных заболеваний, проявлений «дремучего мракобесия», банкротства доверчивых учеников.

«Прошу вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной (не лицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны: преподавание (лекционная деятельность) без государственной лицензии должно стать незаконным», — говорится в обращении.

Помимо этого, по мнению депутата, чтобы пресечь распространение лженауки в интернете, соответствующий контент, производимый блогерским сообществом, следует помечать специальными предупреждающими сообщениями.

Такие предупредительные надписи должны касаться тем, связанных с медициной, юриспруденцией, историей, бизнесом, инвестициями, считает парламентарий.

Ранее Милонов предложил запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России.