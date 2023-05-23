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В Госдуме предложили запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России. По его словам, зачастую такие услуги предоставляют фирмы, балансирующие на грани нарушения законодательства страны. Копия обращения на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского есть в распоряжении RT.

Как объяснил Милонов, в последние годы в интернете и на иных площадках участились случаи навязчивой рекламы, предлагающей «быстрое» получение иностранного гражданства для жителей России.

«Зачастую подобные объявления являются рекламой сомнительных услуг неких фирм, балансирующих на грани нарушения законодательства Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

Более того, по его словам, подобная реклама «являет собой завуалированную форму русофобии и принижения нашей Родины».

«Прошу Вас рассмотреть идею о полном запрете рекламы услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России в любом виде и проявлении», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил вручать бесплатный сертификат здоровья всем российским молодожёнам.

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