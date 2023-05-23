В Госдуме предложили запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства
Как объяснил Милонов, в последние годы в интернете и на иных площадках участились случаи навязчивой рекламы, предлагающей «быстрое» получение иностранного гражданства для жителей России.
«Зачастую подобные объявления являются рекламой сомнительных услуг неких фирм, балансирующих на грани нарушения законодательства Российской Федерации», — подчеркнул депутат.
Более того, по его словам, подобная реклама «являет собой завуалированную форму русофобии и принижения нашей Родины».
«Прошу Вас рассмотреть идею о полном запрете рекламы услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России в любом виде и проявлении», — говорится в тексте обращения.
Ранее Милонов предложил вручать бесплатный сертификат здоровья всем российским молодожёнам.