Депутат ГД Милонов призвал вручать всем молодожёнам бесплатный «сертификат здоровья»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вручать бесплатный «сертификат здоровья» всем российским молодожёнам. Как подчеркнул депутат, благодаря такому решению молодые люди смогут проверить репродуктивное здоровье, общее состояние организма и выбрать подходящую медицинскую терапию. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Милонов призвал вручать всем молодожёнам бесплатный «сертификат здоровья»
  • РИА Новости

Как напомнил Милонов, одним из ключевых направлений правительства России является поддержка молодых семей и деторождения.

«Надо отметить, что деторождение и многодетность напрямую зависят от здоровья родителей», — заявил депутат.

По его словам, недавно в СМИ сообщалось, что власти Ямала приняли решение внедрить практику вручения бесплатного «сертификата здоровья» молодожёнам. Без сомнения, данное нововведение положительно скажется на демографическом состоянии региона, подчеркнул парламентарий.

Такая инициатива должна найти поддержку и распространение на всей территории страны, выразил уверенность собеседник RT.

К примеру, молодожёны могли бы проверить своё репродуктивное здоровье, общее состояние организма и выбрать подходящую медицинскую терапию.

«Прошу вас оценить возможность экстраполяции опыта Ямало-Ненецкого автономного округа по данному направлению на все регионы России с целью укрепления института брака и улучшения демографической обстановки нашей страны», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил создать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию в учебных и образовательных целях на территории страны.

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