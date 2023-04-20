Депутат Милонов призвал создать отечественную операционную систему для установки в школах

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию в учебных и образовательных целях на территории страны. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
Депутат Милонов призвал создать отечественную операционную систему для установки в школах
  • РИА Новости

По словам Милонова, уход с рынка иностранных IT-компаний и отказ от поддержки программного обеспечения (ПО) на территории России диктует нам необходимость внедрения собственного отечественного ПО в сферу школьного и иного образования.

Более того, работа школьных гаджетов на иностранном и прежде всего американском ПО может нести в себе скрытую угрозу в части пропаганды, манипуляции детской психикой а также кражи персональных данных, подчеркнул собеседник RT. 

«В текущей ситуации предлагаю Вам оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию в учебных и образовательных целях на территории России», — говорится в тексте обращения.

По его словам, необходимо, чтобы данная система блокировала неприемлемый контент, а также она должна быть защищена от возможных манипуляций или кражи персональных данных иностранными компаниями или спецслужбами.

Ранее Милонов предложил создать отдельный раздел на портале «Госуслуги», с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование. 

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