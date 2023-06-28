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Кардиолог Ерусланова: долгие разговоры по телефону повышают риск развития гипертонии

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Врач-кардиолог кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова рассказала, что частые телефонные разговоры вредны для здоровья.
Кардиолог Ерусланова: долгие разговоры по телефону повышают риск развития гипертонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам врача, главная причина развития патологий заключается в стрессе.

«Стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — уточняет специалист.

Кроме того, пенсионеры часто сталкиваются с телефонными мошенниками, что также влияет на их нервную систему.

«Установите для себя часы тишины без мобильного», — советует Ерусланова.

Лучше посвятить свободное время физической активности или прогулкам.

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