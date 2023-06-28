Кардиолог Ерусланова: долгие разговоры по телефону повышают риск развития гипертонии
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Об этом сообщает газета «Известия».
По словам врача, главная причина развития патологий заключается в стрессе.
«Стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — уточняет специалист.
Кроме того, пенсионеры часто сталкиваются с телефонными мошенниками, что также влияет на их нервную систему.
«Установите для себя часы тишины без мобильного», — советует Ерусланова.
Лучше посвятить свободное время физической активности или прогулкам.
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