Кардиолог Ерусланова: долгие разговоры по телефону повышают риск развития гипертонии

Врач-кардиолог кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова рассказала, что частые телефонные разговоры вредны для здоровья.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам врача, главная причина развития патологий заключается в стрессе.

«Стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — уточняет специалист.

Кроме того, пенсионеры часто сталкиваются с телефонными мошенниками, что также влияет на их нервную систему.

«Установите для себя часы тишины без мобильного», — советует Ерусланова.

Лучше посвятить свободное время физической активности или прогулкам.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.