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Роспотребнадзор: ситуация с безопасностью воды в Чёрном море после ЧП на ГЭС стабильная

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В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с безопасностью воды в Чёрном море после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области стабильная.
Роспотребнадзор: ситуация с безопасностью воды в Чёрном море после ЧП на ГЭС стабильная
  • Gettyimages.ru
  • © DukeII

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время ведётся промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.

«Особое внимание уделяется контролю за безопасностью воды в Чёрном море, замеры регулярно проводятся в четырёх контрольных точках. Ситуация стабильная», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что холеровидный вибрион выявлен в пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.

16 июня сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.

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