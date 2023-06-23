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Диетолог Королёва рассказала, что кофе стимулирует работу мозга

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва сообщила, что употребление кофе способствует стимуляции мозговой деятельности.
Диетолог Королёва рассказала, что кофе стимулирует работу мозга
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«За счёт усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции кофе помогает поддерживать когнитивную функцию на хорошем уровне и улучшает память», — сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Диетолог посоветовала пить одну-две чашки кофе в день между приёмами пищи.

Однако людям с гипертонической болезнью, с нарушением ритма сердца лучше отказаться от употребления этого напитка, заключила Королёва.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.

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