Диетолог Королёва рассказала, что кофе стимулирует работу мозга

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва сообщила, что употребление кофе способствует стимуляции мозговой деятельности.

«За счёт усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции кофе помогает поддерживать когнитивную функцию на хорошем уровне и улучшает память», — сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Диетолог посоветовала пить одну-две чашки кофе в день между приёмами пищи.

Однако людям с гипертонической болезнью, с нарушением ритма сердца лучше отказаться от употребления этого напитка, заключила Королёва.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить риск отравлений летом.