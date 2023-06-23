В ЛДПР предложили рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы, заявил один из авторов проекта, замглавы фракции Ярослав Нилов.

«Самое время отменить ЕГЭ... в пользу классических экзаменов. В законопроекте ЛДПР, который сегодня вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников», — заявил он.

Нилов отметил, что в инфополе часто появляются новости об инцидентах, связанных с ЕГЭ: скандалы с завышением баллов, техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в механизме сдачи экзаменов. Он также выделил психологические срывы выпускников и рост случаев самоубийств по итогам ЕГЭ.

«Что это? Психологическая накачка плюс стресс и боязнь того, что ни в коем случае не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний», — подытожил Нилов.

В 2019 году в Пензенской области руководство одной из школ региона приняло решение снять двери в туалете образовательного учреждения во время проведения ЕГЭ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что серьёзных изменений в технологии и содержании Единого государственного экзамена в 2024 году не планируется.